Белый дом: США в последние месяцы поставили ВСУ сотни тысяч снарядов

Соединенные Штаты Америки отправили на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие вооружения. Об объемах последнего транша военной помощи сообщает RT со ссылкой на релиз Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Стороны созвонились, чтобы вновь обсудить дальнейшую поддержку Киеву со стороны Вашингтона. По словам главы Белого дома, США прикладывают усилия для увеличения поддержки Украины.

Всего за время правления Байдена на посту президента США Украине было передано 66,5 млрд долларов. Из них выделенные $4 млрд администрация Байдена не успела потратить на помощь ВСУ. Далее судьбу этих средств уже будет решать избранный президент США Дональд Трамп.

Приход новой администрации, по данным Пентагона, никак не повлияет на спонсирование ВСУ. По словам чиновника высокого ранга, работа по укреплению военных возможностей Киева «продолжится в том или ином виде».