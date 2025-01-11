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Президент Словакии отказался ехать на Украину

Свое решение Петер Пеллегрини обосновал остановкой транзита российского газа через территорию Украины.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 23:30:18
© Фото: Angelika von Stocki, face to face Globallookpress

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что о его поездке на Украину не может быть и речи на фоне прекращения киевским режимом транзита российского газа в республику. Его слова приводит словацкий телеканал Ta3.

«В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который, как предполагается, запрещает даже транспортировку нефти в Словакию, несмотря на то, что у нас есть действующие контракты, в таких обстоятельствах о моей поездке на Украину на данный момент не может быть и речи», - сказал политик.

По словам Пеллегрини, подобное решение украинской стороны существенно угрожает энергетической безопасности Словакии. Президент также подчеркнул, что всегда в первую очередь будет помнить об интересах своей страны.  

Ранее сегодня с критикой в адрес Владимира Зеленского также выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, назвав того попрошайкой и шантажистом и добавив, что «сыт по горло» Зеленским.

После остановки транзита газа через украинскую территорию в Словакии также обвинили Киев в неблагодарности, заявив, что на Украине забыли об оказанной ей помощи.

#Украина #Владимир Зеленский #словакия #транзит газа #Петер Пеллегрини
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