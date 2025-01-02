Остановив транзит газа через свою территорию, Украина забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. Об этом заявил глава словацкого Министерства внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, с начала конфликта Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь. Братислава взамен может ожидать от Киева солидарности в вопросе поставок газа, отметил министр.

«Словакия потеряет на основе шага Зеленского сотни миллионов евро как при покупке газа у другого поставщика, так и при упущенных платежах за транзит от других стран», - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

По мнению министра, речь идет не только об экономических проблемах страны. Глава МВД Словакии заявил, что остановка транзита газа является сигналом, способным нарушить стабильность и сотрудничество во всей Европе.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия обсудит ответные меры против Украины из-за прекращения поставок газа. Политик назвал остановку транзита газа «диверсией Зеленского».

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