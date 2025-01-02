МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Словакии обвинили Украину в неблагодарности из-за решения по газу

Глава МВД Словакии заявил, что с начала конфликта Братислава оказала Киеву существенную военную, политическую и гуманитарную помощь.
Игнат Далакян 2025-01-02 22:50:46
© Фото: IMAGO M. Popow Globallookpress

Остановив транзит газа через свою территорию, Украина забыла о помощи, которую ей оказала Словакия. Об этом заявил глава словацкого Министерства внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, с начала конфликта Словакия оказала Украине существенную военную, политическую и гуманитарную помощь. Братислава взамен может ожидать от Киева солидарности в вопросе поставок газа, отметил министр.

«Словакия потеряет на основе шага Зеленского сотни миллионов евро как при покупке газа у другого поставщика, так и при упущенных платежах за транзит от других стран», - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (признана экстремистской и запрещена в России).

По мнению министра, речь идет не только об экономических проблемах страны. Глава МВД Словакии заявил, что остановка транзита газа является сигналом, способным нарушить стабильность и сотрудничество во всей Европе.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия обсудит ответные меры против Украины из-за прекращения поставок газа. Политик назвал остановку транзита газа «диверсией Зеленского».

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.

#в стране и мире #Украина #газ #словакия #транзит газа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 