Оставшиеся в России американские компании перечислили в бюджет РФ более 1 миллиарда долларов налоговых поступлений, пишет Newsweek.

Издание приводит данные за 2023 год, согласно которым американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налога на прибыль. Этот взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в России.

По оценкам Института руководителей высшего звена Йельской школы менеджмента, 123 крупные американские компании продолжают вести бизнес с Россией с разной степенью вовлеченности. Институт KSE, который также учитывает средние и малые предприятия, оценивает, что около 328 американских компаний остаются в России.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал такое положение дел «позорным».

После начала спецоперации России на Украине многие зарубежные компании покинули страну. Западные страны продолжают вводить экономические санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал неэффективность односторонних ограничений и подчеркивал, что западные страны проявили себя как ненадежные партнеры.