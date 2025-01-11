МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Newsweek: США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в РФ

Согласно данным за 2023 год, американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налога на прибыль.
Владимир Рубанов 2025-01-11 22:50:48
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press

Оставшиеся в России американские компании перечислили в бюджет РФ более 1 миллиарда долларов налоговых поступлений, пишет Newsweek.

Издание приводит данные за 2023 год, согласно которым американские компании в России заплатили 1,2 млрд долларов налога на прибыль. Этот взнос делает США крупнейшим плательщиком иностранных налогов на прибыль в России.

По оценкам Института руководителей высшего звена Йельской школы менеджмента, 123 крупные американские компании продолжают вести бизнес с Россией с разной степенью вовлеченности. Институт KSE, который также учитывает средние и малые предприятия, оценивает, что около 328 американских компаний остаются в России.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал такое положение дел «позорным».

После начала спецоперации России на Украине многие зарубежные компании покинули страну. Западные страны продолжают вводить экономические санкции против РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал неэффективность односторонних ограничений и подчеркивал, что западные страны проявили себя как ненадежные партнеры.

#Экономика #сша #Европа #санкции #бизнес #налоги #Бюджет #компании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 