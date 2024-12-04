Путин заявил, что страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры

Западные страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив многие производственные и логистические цепочки. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, под ударом оказались операционные связи, нарабатывавшиеся десятилетиями.

«Целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит», - отметил президент в ходе форума «Россия зовет!».

Напомним, ранее на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что западные антироссийские санкции оказались неэффективными. По словам главы государства, объем ограничений, применяемых к России, не имеет аналогов в истории.

Оппоненты предполагали, отметил президент, что нанесут нашей стране сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода.

Владимир Путин подчеркнул, что миру нужна Россия и Вашингтон или Брюссель не смогут изменить этого факта.