МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры

Из-за их действий были разрушены производственные и логистические цепочки.
Сергей Лебедев 2024-12-04 17:10:43
© Фото: Вячеслав Прокофьев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Западные страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив многие производственные и логистические цепочки. Об этом сегодня заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, под ударом оказались операционные связи, нарабатывавшиеся десятилетиями.

«Целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит», - отметил президент в ходе форума «Россия зовет!».

Напомним, ранее на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что западные антироссийские санкции оказались неэффективными. По словам главы государства, объем ограничений, применяемых к России, не имеет аналогов в истории.

Оппоненты предполагали, отметил президент, что нанесут нашей стране сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она не оправится и перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода.

Владимир Путин подчеркнул, что миру нужна Россия и Вашингтон или Брюссель не смогут изменить этого факта.

#Запад #санкции #Владимир Путин #Президент #россия зовет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 