МВД Сербии сообщило о 39 тысячах участников акции в Нови-Саде

В сербском Нови-Саде прошла несогласованная акция студентов и граждан на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале, при котором погибли 16 человек. Участие в ней приняли около 39 тысяч человек, прибывших со всей страны. Такие данные МВД Сербии приводит РИА Новости.

Участники провели шествие от площади перед вокзалом по бульвару Ослободженя в сторону центра и Дуная. Во главе двигались тракторы, за ними активисты на мотоциклах и пешеходы. Митингующие прошли несколько кварталов без шума и скандирования. Вечером часть из них направилась к набережной Дуная. Там пройдет акция памяти погибших.

Правительство Сербии объявило 1 ноября Днем траура. Президент Александр Вучич извинился перед студентами и призвал к примирению. Патриарх Сербский Порфирий провел заупокойную службу в Белграде. Накануне у вокзала Нови-Сада уже прошла одна акция.

Протесты в Сербии начались в 2024 году после обрушения навеса на вокзале. Участвующие в митингах студенты заблокировали работу вузов. Некоторые акции перерастали в беспорядки. Вучич заявлял, что не рассматривает введение чрезвычайного положения.