МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД Сербии сообщило о 39 тысячах участников акции в Нови-Саде

Митингующие прошли несколько кварталов без шума и скандирования.
Владимир Рубанов 2025-11-01 22:01:43
© Фото: Krisztian Elek Keystone Press Agency, Global Look Press

В сербском Нови-Саде прошла несогласованная акция студентов и граждан на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале, при котором погибли 16 человек. Участие в ней приняли около 39 тысяч человек, прибывших со всей страны. Такие данные МВД Сербии приводит РИА Новости.

Участники провели шествие от площади перед вокзалом по бульвару Ослободженя в сторону центра и Дуная. Во главе двигались тракторы, за ними активисты на мотоциклах и пешеходы. Митингующие прошли несколько кварталов без шума и скандирования. Вечером часть из них направилась к набережной Дуная. Там пройдет акция памяти погибших.

Правительство Сербии объявило 1 ноября Днем траура. Президент Александр Вучич извинился перед студентами и призвал к примирению. Патриарх Сербский Порфирий провел заупокойную службу в Белграде. Накануне у вокзала Нови-Сада уже прошла одна акция.

Протесты в Сербии начались в 2024 году после обрушения навеса на вокзале. Участвующие в митингах студенты заблокировали работу вузов. Некоторые акции перерастали в беспорядки. Вучич заявлял, что не рассматривает введение чрезвычайного положения.

#Сербия #обрушение #Александр Вучич #МВД #акция протеста #Нови-Сад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 