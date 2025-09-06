Одиннадцать полицейских пострадали в беспорядках в Сербии

Одиннадцать полицейских получили травмы на протестной акции в сербском городе Нови-Сад. Десятки зачинщиков беспорядков задержаны, заявил президент страны Александр Вучич.

Сторонники оппозиции собрались вечером у стен университета, у которого уже выстроились полицейские. Вскоре выкрики из толпы переросли в столкновения с силовиками. Полиция пустила в ход дубинки и слезоточивый газ.

«Полиция делала свою работу. Она ее выполнила строго профессионально. К настоящему моменту пострадали 11 сотрудников полиции, задержано множество лиц. Они пиротехническими средствами атаковали полицию», - заявил Вучич агентству «Танюг».

По его данным, в демонстрациях в ночь на субботу участвовали немногим более семи тысяч человек.

Массовые протесты в Сербии начались после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Первого ноября 2024 года там рухнул бетонный козырек, погибли 16 человек. С тех пор оппозиция и ее сторонники регулярно выходят на улицы.