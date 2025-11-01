МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны в Британии

Он связал свои опасения с ростом числа нелегальных мигрантов и недавним нападением в Лондоне.
Дарья Ситникова 2025-11-01 04:19:41
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что гражданская война в Британии неизбежна. С его слов, вопрос стоит лишь в том, когда именно это произойдет. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Гражданская война в Британии неизбежна. Вопрос лишь в том, когда», - сказал американский предприниматель.

Миллиардер связал свой мрачный прогноз со столкновениями, которые начались после убийства трех маленьких девочек мигрантом из Раунды. В результате волнений десятки полицейских пострадали, а задержаны свыше тысячи человек, им предъявлены сотни обвинений. Маск, реагируя на новости о массовых столкновениях британцев с мигрантами, заявил, что продвижение политики идентичности в ущерб национальной гордости неизбежно ведет к гражданской войне.

#гражданская война #илон маск #Британия
