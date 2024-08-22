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Маск предупредил Великобританию о риске гражданской войны

В Великобритании не утихают массовые протесты и беспорядки после убийства 17-им мигрантом из Руанды трех девочек.
Ян Брацкий 2024-08-22 18:46:12
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Global Look Press

Продвижение политики идентичности в ущерб национальной гордости неизбежно ведет к гражданской войне. С таким предостережением выступил американский предприниматель Илон Маск. Так он отреагировал на новости о массовых столкновениях жителей Великобритании с населяющими страну мигрантами.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», - написал Маск с социальной сети Х.

Столкновения, которые упомянул Маск, начались после убийства трех маленьких девочек мигрантом из Руанды. В результате волнений десятки полицейских пострадали, задержаны свыше тысячи человек, им предъявлены сотни обвинений, сообщает радио Sputnik.  

Ранее компания Savanta провела опрос, согласно которому 64% британцев назвали причиной беспорядков провальную миграционную политику Лондона. В опросе приняли участие более двух тысяч человек.

#мигранты #гражданская война #Великобритания #илон маск
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