Белоусову показали первый в ВМФ боевой ледокол «Иван Папанин»

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил, что этот тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики.
2025-11-01 20:58:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе рабочей поездки в Северодвинск министру обороны Андрею Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Об этом сообщили в военном ведомстве.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил, что этот тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. Это значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед Военно-морским флотом задач в Арктическом регионе.

В начале сентября этого года первый в истории ВМФ боевой ледокол «Иван Папанин» вошел в состав ВМФ России. Этот многоцелевой корабль способен выполнять военные и гуманитарные задачи, сопровождать конвои в Арктике, доставлять грузы в отдаленные и островные гарнизоны. Он оснащен средствами ПВО, артиллерией и может постоянно нести на борту вертолет.

Ранее Минобороны публиковало кадры из похода «Ивана Папанина» к Земле Франца-Иосифа, а также видео стрельбы боевого ледокола во время перехода в Балтийском море. На борту корабля есть свой спортзал, сауна и даже бассейн.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВМФ России #Минобороны России #арктика #северодвинск #Александр Моисеев #Андрей Белоусов #ледокол Иван Папанин
