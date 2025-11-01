В Северодвинске спустили на воду атомный подводный ракетный крейсер «Хабаровск»

В городе Северодвинске прошла церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск», построенной на судостроительном заводе «Севмаш». Мероприятие возглавил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Вместе с ним присутствовали командующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, руководители Объединенной судостроительной корпорации и завода «Севмаш».

Подводная лодка разработана Центральным конструктивным бюро морской техники «Рубин» и оснащена современным вооружением, включая роботизированные системы. Она способна эффективно защищать морские границы России и обеспечивать безопасность ее интересов в мировом океане.

Белоусов высоко оценил качество работы сотрудников предприятия и выразил благодарность создателям подлодки. По завершении церемонии министр посетил центр судоремонта «Звездочку», где ознакомился с ходом ремонтных работ стратегических ракетоносцев и атомных субмарин.

Потом состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы строительства, ремонта и модернизации военных судов. Во время визита министра также представили новый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Он предназначен для действий в арктических условиях. Этот корабль недавно пополнил боевой состав Военно-морского флота России, успешно завершив ледовые испытания.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.