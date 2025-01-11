Аэропорты Ижевска, Уфы, Кирова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов с 17:40 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того введены ограничения и в других городах. В частности, в Кирове с 18:45 по московскому времени и в Уфе с 18.50.

Подобные случае сегодня уже были. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко говорил об ограничениях в Ульяновске и Самаре для обеспечения безопасности.

Также около восьми часов утра подобное случилось в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Отмечается, что их сняли спустя пол часа.