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Аэропорты Ижевска, Уфы, Кирова ввели временные ограничения на полеты

Ограничения также коснулись Кирова и Уфы.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 19:38:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов с 17:40 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

Кроме того введены ограничения и в других городах. В частности, в Кирове с 18:45 по московскому времени и в Уфе с 18.50.

Подобные случае сегодня уже были. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко говорил об ограничениях в Ульяновске и Самаре для обеспечения безопасности.

Также около восьми часов утра подобное случилось в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Отмечается, что их сняли спустя пол часа.

#ижевск #Аэропорт #Киров #полеты #ограничения #Уфа #росавиация
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