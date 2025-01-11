МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимают рейсы

Также воздушные гавани не отправляют рейсы.
Сергей Лебедев 2025-01-11 08:21:02
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Сегодня около восьми часов утра ввели временные ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Отмечается, что данное решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - сказано в сообщении агентства.

При этом причины ограничений не называются.

Обновление: ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли в 8:30 по московскому времени.

#Ульяновск #Аэропорт #казань #ограничение #Нижнекамск #авиагавань
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 