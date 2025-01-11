Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимают рейсы

Сегодня около восьми часов утра ввели временные ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамске и Ульяновске. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Отмечается, что данное решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», - сказано в сообщении агентства.
При этом причины ограничений не называются.
Обновление: ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли в 8:30 по московскому времени.
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