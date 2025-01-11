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В аэропортах Ульяновска и Самары ввели временные ограничения

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Саратова.
Владимир Рубанов 2025-01-11 14:48:55
© Фото: Telegram/ulkaero73

Временные ограничения полетов ввели аэропортах Ульяновска и Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, для обеспечения безопасности прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) с 13:40 по московскому времени, а в воздушной гавани Самары (Курумоч) - c 14:00.

Сотрудник Росавиации добавил, что экипажи и персонал аэропортов делают все необходимое для безопасности полетов.

Ранее 11 января ограничения вводили в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Саратова. Все они уже сняты, но в Ульяновске введены снова. За это время ушли на запасные аэродромы два самолета, летевшие в Саратов, и еще два, следовавшие в Казань.

#Ульяновск #самара #ограничения #авиасообщение #аэропорты #росавиация
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