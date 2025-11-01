МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы БПЛА применили дроны с элементами ИИ под Красноармейском

Технологии «машинного зрения» повышают точность и устойчивость беспилотников даже при активной работе украинских систем РЭБ.
2025-11-01 15:33:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы подразделений беспилотных летательных аппаратов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» применяют на Красноармейском направлении ударные дроны нового поколения с «машинным зрением», сообщили в Минобороны России.

Современные беспилотники оснащены двойными камерами, тепловизорами и системой автоматического захвата цели, что позволяет им действовать с высокой точностью. Благодаря использованию технологий искусственного интеллекта дрон способен самостоятельно удерживать курс, обходить зоны подавления и поражать цели по заданным координатам без потери управления.

По словам операторов, применение «умных» систем заметно повышает эффективность и скорость боевой работы. Искусственный интеллект помогает стабилизировать полет, выбрать оптимальную траекторию подлета и удерживать цель в прицеле вплоть до поражения.

Помимо выполнения боевых задач, специалисты подразделения ведут собственные разработки и модернизацию техники. На их базе создана мобильная станция управления нового поколения, которая позволяет управлять беспилотниками без использования очков виртуальной реальности. Станция отличается компактностью, модульной конструкцией и возможностью быстрого ремонта в полевых условиях.

Благодаря постоянному совершенствованию оборудования и подготовке личного состава операторы дронов группировки «Центр» успешно выполняют задачи по разведке, корректировке артиллерийского огня и нанесению прицельных ударов по позициям ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Ранее в технополисе «ЭРА» в Анапе прошла стратегическая сессия по использованию искусственного интеллекта в производстве российской военной техники. Речь идет о так называемом машинном или техническом зрении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #искусственный интеллект #красноармейск
