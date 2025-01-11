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Пленные в Курахово поблагодарили командиров, бросивших их в Рождество

Боевики сказали спасибо российским военным за спасение.
Анастасия Авсюк 2025-01-11 18:23:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Плененные в Курахово военнослужащие ВСУ поблагодарили свое командование за то, что их бросили под Рождество. Они сказали спасибо российским военным за спасение.

«Спасибо 110-й бригаде, батальон "Борз", за то, что нас спасли. Мы благодарны очень. И спасибо нашему начальству, что нас бросило в Рождество», - сказал один из боевиков.

Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Подразделения группировки войск «Юг» выбили ВСУ из населенного пункта в юго-западной части ДНР в ходе активных наступательных действий.

В городе была сосредоточена крупная группировка противника. Украинская армия стянула в Курахово 26 батальонов, в которых было больше 15 тысяч боевиков, в том числе иностранные наемники.

Двумя днями позже в военном ведомстве сообщали, что российские бойцы взяли в плен 18 украинских военнослужащих западнее Курахово.

#Украина #ДНР #освобождение #ВСУ #пленные #Курахово
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