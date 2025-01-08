Бойцы ВС РФ взяли в плен 18 украинских военных западнее Курахово

В минувшие сутки западнее города Курахово в Донецкой Народной Республике российские бойцы взяли в плен 18 украинских военнослужащих. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в плен попал личный состав 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Напомним, в минувший понедельник в МО РФ сообщили об освобождении города Курахово. Боевиков из населенного пункта выбили подразделений группировки войск «Юг».

Российских военнослужащих поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Он отметил их профессиональные и решительные действия, мужество и героизм.