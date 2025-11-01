МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве задержали машиниста, который призывал подростков к зацепингу

Машинист создал закрытый чат в мессенджере, где организовывал встречи зацеперов.
Екатерина Пономарева 2025-11-01 17:32:08
© Фото: Belkin Alexey, Global Look Press

Следственный комитет обвинил машиниста электропоезда во влечении несовершеннолетних в зацепинг. Об этом написано в Telegram-канале СК РФ.

По их данным, 27-летний действующий машинист электропоезда много раз вовлекал несовершеннолетних в занятие зацепингом. Информацию обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники отдела криминалистики Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В материале уточнили, что мужчина создал закрытый канал в мессенджере. Там он систематически публиковал видео с предложениями заниматься опасным увлечением. Подозреваемый организовывал встречи групп подростков на территории железнодорожных платформ.

Машинист задержан. Ему предъявлено обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних. Статья распространяется на преступления совершенные в интернете.

Ранее под Клином офицер запаса спас подростка-зацепера, который трое суток пролежал в овраге после падения с электрички. Его «друзья» бросили мальчика умирать, решив, что он погиб.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за проезд на крышах, подножках и других непредназначенных для этого частях поезда. Сумма штрафа повысилась со ста рублей до четырех тысяч.

#поезда #СК #машинист #зецеперы
