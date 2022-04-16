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Путин подписал закон об увеличении штрафов для «зацеперов»

Алексей Курильченко
10:08 16.04.2022
Теперь проезд на непредназначенных для этого частях поезда будет караться штрафом до четырех тысяч рублей.
Путин подписал закон об увеличении штрафов для «зацеперов»
© Фото: Сергей Ермохин, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение штрафов за проезд на крышах, подножках и других непредназначенных для этого частях поезда. Если ранее такие нарушения карались штрафом в сто рублей, то теперь нарушитель должен выплатить административный штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.

«В абзаце втором части 1 статьи 11.17 слово "ста" (рублей - прим.ред) заменить словами "от двух тысяч до четырех тысяч"», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова заявили о целесообразности ужесточения наказания за «зацепинг».

«Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить... Более того, есть пострадавшие в результате таких неправомерных действий, в основном это несовершеннолетние. К сожалению, есть и погибшие», - цитирует ТАСС слова сенатора.

В 2017 году Путин подписал закон об ответственности за нарушение правил безопасности на транспорте. По нему противодействие «зацеперам» практически приравнивается к противодействию авиадебоширам.

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