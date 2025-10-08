МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Офицер запаса спас трое суток пролежавшего в овраге подростка-зацепера

Ребенка чудом удалось найти.
Тимур Юсупов 2025-10-08 10:43:09
© Фото: Сергей Ермохин, РИА Новости

Под Клином офицер запаса спас подростка-зацепера, трое суток пролежавшего в овраге после падения с электрички. Как сообщило издание RT, мальчика бросили умирать его друзья, решившие, что он погиб.

По имеющейся информации, несколько дней назад группа школьников решила проехать на крыше электропоезда «Ласточка», однако в процессе экстремальной поездки один из восьмиклассников сорвался вниз и упал в овраг рядом с железнодорожным полотном. Остальные подростки испугались, что их друг не пережил падение, и приняли решение скрыть произошедшее.

Через несколько дней в местных Telegram-каналах появились посты о пропаже школьника. На сообщение откликнулся офицер запаса по имени Александр, который решил собственноручно заняться поисками подростка. В Интернете он нашел одного из друзей мальчика, который раскрыл ему детали произошедшего.

Вычислив примерное место происшествия, Александр вместе со своим другом отправились на поиски ребенка. Несмотря на труднопроходимую болотистую местность в зоне инцидента, спустя семь часов мужчины все-таки обнаружили пропавшего школьника, услышав его слабые стоны.

«Я ничего не понял сначала. Подумал, что какой-то звереныш. И опять такой голос: "Мама". Я туда побежал», - рассказал спаситель восьмиклассника.

По словам мужчины, у мальчика были множественные переломы, а также серьезная гипотермия (понижение температуры тела), из-за того что он, почувствовав иллюзию перегрева, снял с себя почти всю одежду.

Александр укутал школьника в свою куртку, обмотал ноги кофтой и оставался с ним до прибытия на место происшествия полиции и скорой помощи. Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

