В Молдавии будут отключать лифты и эскалаторы в целях экономии энергии

В Молдове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла меры, которые снизят потребление электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан.

В частности, власти решили, что в часы пик будут останавливать лифты и эскалаторы. Кроме того, будут отключены подсветки реклам и уличное освещение.

«Администраторы предприятий водоснабжения и канализации должны так настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии», –сказал он в разговоре с NewsMaker.

В ведомстве отметили, что режим экономии должен соблюдаться в утренние и вечерние часы с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать вопрос энергоснабжения с Украиной, переложив ответственность на Россию. Дело в том, что после 31 декабря, когда заканчивается договор о транзите российского топлива через Украину. Тогда она пригрозила, что, если Москва не найдет способ доставить газ, Кишинев накажет Приднестровье.