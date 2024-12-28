МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Молдавии будут отключать лифты и эскалаторы в целях экономии энергии

Экономить электроэнергию в стране будут с 7 утра до 11 утра и с 18:00 до 23:00.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 00:40:37
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

В Молдове комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла меры, которые снизят потребление электроэнергии. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан.

В частности, власти решили, что в часы пик будут останавливать лифты и эскалаторы. Кроме того, будут отключены подсветки реклам и уличное освещение.

«Администраторы предприятий водоснабжения и канализации должны так настроить режим работы насосов накопительных резервуаров, чтобы минимизировать потребление электроэнергии», –сказал он в разговоре с NewsMaker.

В ведомстве отметили, что режим экономии должен соблюдаться в утренние и вечерние часы с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Ранее президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать вопрос энергоснабжения с Украиной, переложив ответственность на Россию. Дело в том, что после 31 декабря, когда заканчивается договор о транзите российского топлива через Украину. Тогда она пригрозила, что, если Москва не найдет способ доставить газ, Кишинев накажет Приднестровье.

#Молдавия #кишинев #Майя Санду #экономия #электроэнергия #лифт #эскалатор #час пик #Константин Боросан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 