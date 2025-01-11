Самописцы корейского Boeing прервали запись за 4 минуты до крушения

Оба черных ящика с разбившегося в Южной Корее Boeing 737-800 прекратили запись за четыре минуты до крушения лайнера. Речевой самописец и прибор, фиксирующий параметры полета перестали работать по неустановленным причинам, констатировали в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики.

«Данные речевого самописца были извлечены, преобразованы в звуковые файлы и текст. В результате этого было установлено, что по неизвестным на данный момент причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения самолета с курсо-глиссадными радиомаяками», - цитирует Life.ru сообщение ведомства.

Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан произошло 29 декабря. Самолет столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы. В результате трагедии погибли 179 из 181 человека. Выжили только двое бортпроводников, находившихся в хвосте самолета.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать стая птиц. После катастрофы власти Южной Кореи приняли решение проверить все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые национальными авиакомпаниями. Проверку организуют и в Jeju Air, которой принадлежал разбившийся борт.