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Самописцы корейского Boeing прервали запись за 4 минуты до крушения

Пассажирский самолет авиакомпании Jeju Air разбился в Южной Корее 29 декабря.
Ян Брацкий 2025-01-11 14:07:53
© Фото: IMAGO Matrix Images, Kwak Kyung, www.imago-images.de, Global Look Press

Оба черных ящика с разбившегося в Южной Корее Boeing 737-800 прекратили запись за четыре минуты до крушения лайнера. Речевой самописец и прибор, фиксирующий параметры полета перестали работать по неустановленным причинам, констатировали в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики.

«Данные речевого самописца были извлечены, преобразованы в звуковые файлы и текст. В результате этого было установлено, что по неизвестным на данный момент причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения самолета с курсо-глиссадными радиомаяками», - цитирует Life.ru сообщение ведомства.

Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан произошло 29 декабря. Самолет столкнулся с ограждением в конце взлетно-посадочной полосы. В результате трагедии погибли 179 из 181 человека. Выжили только двое бортпроводников, находившихся в хвосте самолета.

По предварительным данным, причиной случившегося могла стать стая птиц. После катастрофы власти Южной Кореи приняли решение проверить все самолеты Boeing 737-800, эксплуатируемые национальными авиакомпаниями. Проверку организуют и в Jeju Air, которой принадлежал разбившийся борт.

#в стране и мире #Южная Корея #авиакатастрофа #Boeing 737-800 #черный ящик
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