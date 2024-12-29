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В Южной Корее нашли тела всех 179 жертв крушения самолета в Муане

Двоих выживших доставили в больницу Сеула.
Сергей Лебедев 2024-12-29 16:01:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Южной Корее обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муана. Об этом со ссылкой на пожарную службу сообщает агентство Yonhap.

«179 погибших, 2 спасены в результате крушения самолета», - говорится в заявлении.

Один из чиновников отметил, что опознать погибших сложно. По его словам, потребуется время для извлечения останков.

Напомним, сегодня потерпел крушение лайнер южнокорейской компании Jeju Air. Он разбился при повторном заходе на посадку.

В авиакатастрофе выжили два бортпроводника, которые работали в хвосте самолета. Их доставили в больницу Сеула.

#Самолет #Южная Корея #Трагедия #погибшие #тела #опознание
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