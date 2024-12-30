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Власти Южной Кореи проверят все самолеты Boeing 737-800 из-за трагедии

В результате крушения Boeing 737-800 погибли 179 из 181 человек, находившихся на борту.
Анастасия Бобылева 2024-12-30 05:58:45
© Фото: © NEWSIS, XinHua, Global Look Press

Власти Южной Кореи проверят все самолеты Boeing 737-800 после того, как один из них разбился при посадке. Об этом пишет агентство Yonhap.

Также проверку организуют для компании Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет. В результате катастрофы погибли 179 из 181 человек, находившихся на борту. Выжившими оказались двое бортпроводников, которые работали в хвосте самолета.

В воскресенье 29 декабря при посадке в международном аэропорту Муан самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После этого он разломился на две части и загорелся.

#в стране и мире #Самолет #Boeing #Южная Корея
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