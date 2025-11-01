МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин повысил дипломатический ранг послу на Маврикии Ираде Зейналовой

Зейналова возглавила посольство на Маврикии 13 сентября 2024 года.
Владимир Рубанов 2025-11-01 14:47:46
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Владимир Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовых актов 31 октября.

Зейналова была назначена послом России на Маврикии 13 сентября 2024 года. После этого она объявила о завершении карьеры журналиста. Ранее она работала на телеканалах «Россия», Первый канал и НТВ, была ведущей разных итоговых новостей с 1997 года.

В 2022 году Зейналова начала обучение в Дипломатической академии МИД России и успешно окончила ее в мае 2024 года с красным дипломом. В декабре 2024 года ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.

Кроме того, указом президента присвоен высший дипломатический ранг послу России в Малайзии Наилю Латыпову и послу МИД РФ по особым поручениям, старшему должностному лицу в АТЭС Марату Бердыеву.

