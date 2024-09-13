Захарова объяснила назначение Зейналовой послом на Маврикии

Журналистка Ирада Зейналова, которую назначили послом Российской Федерации в Республике Маврикий, окончила Дипломатическую академию МИД РФ с красным дипломом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также поздравила Зейналову с назначением и пожелала успехов на благо Родины.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящий момент поступает много вопросов о том, как журналист может стать дипломатом. По ее словам, обычно МИД РФ не комментирует назначения послов, однако Захарова напомнила, что в отечественной истории немало случаев известных дипломатов, связанных с журналистикой.

В качестве ярких примеров она привела карьеру Александра Бовина, Евгения Максимовича Примакова и Евгения Александровича Примакова. Мария Захарова указала, что подобная связь является распространенной и в мировом масштабе.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении журналистки Ирады Зейналовой послом РФ в Маврикии. Другой указ главы государства освободил от должности Константина Климовского, занимавшего этот пост с сентября 2017 года.