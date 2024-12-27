Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг

Российский президент Владимир Путин присвоил бывшей журналистке, а теперь послу РФ в Маврикии Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 27 декабря.

Также аналогичный ранг получил российский посол в Чили Владимир Белинский.

Напомним, в сентябре этого года президент Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Она сменила Константина Климовского, который занимал этот пост с 2017 года.

Тогда же официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос, как журналист стала дипломатом. Она отметила, что Ирада Зейналова окончила Дипломатическую академию МИД РФ с красным дипломом.