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Ирада Зейналова получила новый дипломатический ранг

Дипломат стала полномочным посланником 1-го класса.
Сергей Лебедев 2024-12-27 15:47:42
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский президент Владимир Путин присвоил бывшей журналистке, а теперь послу РФ в Маврикии Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 27 декабря.

Также аналогичный ранг получил российский посол в Чили Владимир Белинский.

Напомним, в сентябре этого года президент Владимир Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Она сменила Константина Климовского, который занимал этот пост с 2017 года.

Тогда же официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос, как журналист стала дипломатом. Она отметила, что Ирада Зейналова окончила Дипломатическую академию МИД РФ с красным дипломом.

#дипломат #Владимир Путин #посол #президент россии #Маврикий #ранг #Ирада Зейналова
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