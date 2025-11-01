МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дело блогера Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передали в суд

СК обвиняет блогера в получении при помощи уклонения от налогов 127 миллионов рублей, которые она пыталась «легализовать» через покупку недвижимости.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 12:50:39
© Фото: Telegram/mitroshinablogging

Популярный блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег в особо крупном размере, предстанет перед судом. Об этом сообщил Следственный комитет России в официальном Telegram-канале.

«Следствием установлено, что Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов)», - говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что Митрошина пыталась «легализовать» деньги, скупая недвижимость в Москве. На первоначальном этапе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину, однако в дальнейшем «изменила свою позицию», признавшись в совершении преступления «частично».

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что блогеру избрали меру пресечения. Тогда ее отправили под домашний арест по решению Чертановского райсуда Москвы. При этом он отклонил ходатайство следствия о заключении блогера под стражу.

Митрошину задержали в Краснодарском крае. По некоторой информации, это произошло в аэропорту Сочи. Следствие обвиняет блогера в легализации денег, полученных путем уклонения от уплаты налогов. В СК России заявляли, что в ходе допроса Александра Митрошина признала вину в полном объеме.

