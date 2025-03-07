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Блогера Митрошину задержали на Кубани по делу об отмывании денег

Речь идет о легализации части денежных средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, отметили в СК РФ.
Ян Брацкий 2025-03-07 18:12:12
© Фото: telegram/mitroshinablogging

Уголовное дело по отмыванию денежных средств в особо крупном размере завели на блогера Александру Митрошину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ ("Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов"). <...> Она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», - сообщили в СК РФ.

Блогер задержана в Краснодарском крае, в ближайшее время она будет доставлена в Москву на допрос. Возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования оперативники изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики.

Митрошина не первый раз попадает в поле зрения оперативников. В 2023 году она уже становилась фигурантом разбирательств по делу о неуплате налогов.

И тогда, с ее слов, она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой.

#Задержание #Уголовное дело #блогер #Митрошина #Следственный комитет РФ
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