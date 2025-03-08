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Блогер Митрошина признала вину по делу об отмывании денег

Александру Митрошину подозревают в отмывании 127 миллионов рублей.
Ирина Егорова 2025-03-08 16:40:38
© Фото: mitroshinablogging, Telegram

Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании средств, сообщает ГСУ СК России по Москве. Столичный СК предъявил девушке обвинение.

«В понедельник (10 марта - Прим.Ред.) следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что Александру Митрошину задержали на Кубани и завели уголовное дело по отмыванию денежных средств в особо крупном размере.

По данным СК РФ, блогер легализовала часть денежных средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, сумма денежных средств превышает 127 млн рублей. Часть суммы она легализовала путем покупки объекта недвижимости в Москве.

#деньги #налоги #СК РФ #блогер #александра митрошина
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