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Роскосмос и NASA продлили соглашение о полетах на МКС до 2026 года

Речь идет о трех полетах на МКС, которые будут реализованы в 2025-2026 годах, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Максим Харламов.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 01:25:48
© Фото: Bill Ingalls, Nasa Globallookpress

Представители Роскосмоса и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС, которые планируется реализовать в 2025-2026 годах, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Максим Харламов.

Речь идет о трех полетах, которые состоятся в следующие два года, добавил он. Под перекрестными полетами подразумевают доставку американских астронавтов на МКС на российском «Союзе» и наоборот - россиян на Crew Dragon США.

В конце прошлого года переговоры по этому вопросу были одобрены правительством РФ после согласования с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами власти. Ранее в NASA подчеркивали, что данное соглашение важно как для Москвы, так и для Вашингтона.

#космос #роскосмос #мкс #Соглашение #NASA #перекрестные полеты
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