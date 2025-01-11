Роскосмос и NASA продлили соглашение о полетах на МКС до 2026 года

Представители Роскосмоса и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС, которые планируется реализовать в 2025-2026 годах, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Максим Харламов.

Речь идет о трех полетах, которые состоятся в следующие два года, добавил он. Под перекрестными полетами подразумевают доставку американских астронавтов на МКС на российском «Союзе» и наоборот - россиян на Crew Dragon США.

В конце прошлого года переговоры по этому вопросу были одобрены правительством РФ после согласования с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами власти. Ранее в NASA подчеркивали, что данное соглашение важно как для Москвы, так и для Вашингтона.