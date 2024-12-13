Правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах на МКС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В опубликованном распоряжении говорится, что предложение о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

В сентябре этого года в NASA заявили, что хотят продолжить совместные с Роскосмосом полеты на МКС. На тот момент обе стороны только разрабатывали соглашения, чтобы продлить программу перекрестных полетов астронавтов к Международной космической станции (МКС).

По словам руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кена Бауэрсокса, такие соглашения важны как для России, так и для Америки.