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Правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса и NASA

Предложение о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими органами исполнительной власти.
Виктория Бокий 2024-12-13 01:31:25
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com

Правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах на МКС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В опубликованном распоряжении говорится, что предложение о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

В сентябре этого года в NASA заявили, что хотят продолжить совместные с Роскосмосом полеты на МКС. На тот момент обе стороны только разрабатывали соглашения, чтобы продлить программу перекрестных полетов астронавтов к Международной космической станции (МКС).

По словам руководителя программы пилотируемых полетов NASA Кена Бауэрсокса, такие соглашения важны как для России, так и для Америки.

#в стране и мире #космос #роскосмос #мкс #переговоры #NASA #правительство РФ
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