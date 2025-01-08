МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Крыма спрогнозировал ухудшение ситуации из-за выброса мазута

За период с 21 декабря по 8 января было вывезено 265 тонн загрязненного грунта и очищено 84 километра побережья.
Карина Тазетдинова 2025-01-08 16:30:47
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В Крыму существует высокий риск ухудшения экологической ситуации с выбросом нефтепродуктов до масштабов ситуации в Краснодарском крае, сообщил глава региона Сергей Аксенов. При этом, на данный момент выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался.

«Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал он в своем Telegram-канале.

Всего с 21 декабря по 8 января с побережья вывезли 265 тонн загрязненного грунта, также очистили 84 километра побережья. Сейчас основной задачей Аксенов считает не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а пытаться ликвидировать их еще в акватории.

Ранее восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма. Напомним, что экологическая катастрофа случилась после розлива нефтепродуктов в Черном море. В конце декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили мазут.

#в стране и мире #Крым #Краснодарский край #экология #Черное море #Сергей Аксенов #анапа #ЧС #мазут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 