Глава Крыма спрогнозировал ухудшение ситуации из-за выброса мазута

В Крыму существует высокий риск ухудшения экологической ситуации с выбросом нефтепродуктов до масштабов ситуации в Краснодарском крае, сообщил глава региона Сергей Аксенов. При этом, на данный момент выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался.

«Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — написал он в своем Telegram-канале.

Всего с 21 декабря по 8 января с побережья вывезли 265 тонн загрязненного грунта, также очистили 84 километра побережья. Сейчас основной задачей Аксенов считает не допускать выброса нефтепродуктов на берег, а пытаться ликвидировать их еще в акватории.

Ранее восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружили на побережье Крыма. Напомним, что экологическая катастрофа случилась после розлива нефтепродуктов в Черном море. В конце декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, которые перевозили мазут.