Мертвые медузы и проблемы с отелями: как Крым переживает катастрофу с мазутом

После выброса мазута, на берегу Крыма появился новый «сюрприз». Там сейчас нашествие медуз — половина из них уже мертвые. Эти морские обитатели первыми реагируют на токсичные загрязнения. Дело в том, что у них флиртующий образ питания: они забирают воду со всеми имеющимися в ней токсинами.

«Потому что у них и образ питания, еще раз говорю, что образ питания фильтрующий. То есть они берут с воды все, что в ней плавает. Ну вот сейчас они возьмут эти токсины и в себе накапливают. Ну, а потом по цепочке уже от них передастся до Барабульки и наших»,— следует из сообщения.

Первые пробы воды из керченского пролива сразу после ЧП приходили с зашкаливающими показателями мазута. При этом, спустя время там зафиксировали интенсивный рост нефтеокисляющих бактерий (тех, которые используют нефть в качестве источника питания). Так экосистема очищает сама себя.

Появились разные способы вывоза с пляжей нефтепродуктов. Сейчас отходы эвакуируют на лодках, в Анапе его ловят сетями. Этот способ хорош для сбора и удержания мелкой фракции мазутных отложений.

Власти также стараются держать ситуацию под контролем. Глава Крыма Сергей Аксенов установил временной лимит на обнаружение и ликвидацию новых выбросов мазута — не более суток. Тем не менее Владимир Путин накануне акцентировал, что мер, которые принимаются для минимизации ущерба явно недостаточно. Глава РФ заявил, что экстренный штаб должен работать не удаленно, а прямо на месте катастрофы. Также нужно быстрее приступить к откачке мазута из уцелевших цистерн танкера.

Летний отдых все же остается неизменным: в Крыму его уже сейчас бронируют на несколько месяцев вперед. На очистку пляжей выходят сами сотрудники отелей. А собранный мазут с песком отправляют на полигон вблизи Керчи. Где из мазутной массы делают удобрения для растений.