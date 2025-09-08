МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Welt: подрыв «Северных потоков» осуществлялся по приказу Залужного

Часть следователей сомневается в достоверности этой версии, поскольку на «Андромеде» было слишком много улик.
Глеб Владовский 2025-09-08 13:58:05
© Фото: РИА Новости

Подрыв газопровода «Северный поток - 2» осуществлялся по приказу бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на следователей.

«Имеется достаточно доказательств того, что к этому причастны украинские власти. Один из следователей сообщил Welt, что группа, предположительно, была создана по распоряжению бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», - говорится в материале.

По словам собеседника издания, некоторые эксперты сомневаются в этой версии, поскольку на яхте «Андромеда», которая использовалась для проведения диверсии, было слишком много улик. Таким образом, неизвестные могли сбить следователей со следа.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев раскритиковал версию о роли украинцев в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Глава Морской коллегии отметил, что утечки в прессу вызывают много вопросов у компетентных людей.

