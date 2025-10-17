Польша отказала ФРГ в выдаче подозреваемого в подрыве «СП»

Окружной суд Варшавы решил отказать в выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Также известно, что решение о заключении его под стражу отменено. Об этом сообщило агентство PAP.

«Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве “Северного потока” Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил готовность предоставить убежище и наградить орденом подозреваемого в теракте на «Северных потоках». Германия выдавала ордер на его арест, но ряд польских министерств и спецслужб отказались от сотрудничества в международном расследовании подрыва и не предоставили важные данные. Известно, что подозреваемый бежал из ФРГ за несколько дней до своего ареста прямиком в Польшу.

В разговоре со «Звездой» политолог и международный эксперт Владимир Карасев предполагал, что Варшава не выдаст Германии второго задержанного. Он обратил внимание на тот факт, что польские чиновники открыто заявляют, что этот украинец вообще чуть ли не «герой».