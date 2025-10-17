МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Польша отказала ФРГ в выдаче подозреваемого в подрыве «СП»

Также известно, что решение о заключении под стражу задержанного отменено.
Виктория Бокий 2025-10-17 16:00:34
© Фото: Danish Defence, Keystone Press Agency, Globallookpress

Окружной суд Варшавы решил отказать в выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Также известно, что решение о заключении его под стражу отменено. Об этом сообщило агентство PAP.

«Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве “Северного потока” Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил готовность предоставить убежище и наградить орденом подозреваемого в теракте на «Северных потоках». Германия выдавала ордер на его арест, но ряд польских министерств и спецслужб отказались от сотрудничества в международном расследовании подрыва и не предоставили важные данные. Известно, что подозреваемый бежал из ФРГ за несколько дней до своего ареста прямиком в Польшу.

В разговоре со «Звездой» политолог и международный эксперт Владимир Карасев предполагал, что Варшава не выдаст Германии второго задержанного. Он обратил внимание на тот факт, что польские чиновники открыто заявляют, что этот украинец вообще чуть ли не «герой».

#Польша #Германия #подозреваемый #Северные потоки #подрыв северных потоков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 