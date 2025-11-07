МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Командир штурмовиков Лаврик: зачистка Купянска идет спокойно и уверенно

За последние сутки освобождены 16 зданий, уничтожена группа из семи боевиков.
2025-11-07 09:01:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно, в соответствии с поставленными задачами. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

Отряд командира завершает зачистку западной части Купянска. За последние сутки он освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям, уничтожена группа из семи боевиков, пытавшаяся вырваться из города на двух ББМ.

Лаврик отметил, что отряду оказывают помощь расчеты беспилотных летательных аппаратов. За день операторы дронов сожгли три пикапа с боевиками.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский говорил о том, что ВСУ в Купянске «проводят зачистку оставшихся до 60 русских».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #зачистка #купянск #Лаврик
