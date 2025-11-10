МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Защита «Крабового короля» вновь пытается доказать его смерть в суде

Рассмотрение ходатайства защиты Олега Кана о прекращении его уголовного преследования перенесено на 17 ноября.
Ян Брацкий 2025-11-10 07:52:38
© Фото: Demian Stringer, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Адвокаты бизнесмена Олега Кана, известного под прозвищем «Крабовый король», подали ходатайство о прекращении уголовного дела о контрабанде морепродуктов на 2,6 млрд рублей в связи со смертью обвиняемого. Об этом РБК Приморье рассказала судья Фрунзенского районного суда Анастасия Сурменко.

«Защита заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Рассмотрение ходатайства перенесено на 17 ноября», - сообщила судья.

По версии следствия, Олег Кан возглавлял преступное сообщество, которое в период с 2014 по 2019 год занималось контрабандой живого краба. Деликатес поставляли на рынки Японии, Южной Кореи и Китая по завышенным ценам. В результате деятельности «Крабового короля» российская казна недосчиталась 9,2 млн рублей налоговых отчислений. Кроме того, Кан не имел права добывать стратегические ресурсы без соответствующего правительственного разрешения.

Напомним, Олег Кан также проходит по уголовному делу об организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Ранее обвинение запросило для Кана 24 года тюрьмы и штраф в пять миллионов рублей по совокупности всех обвинений. Кроме того, прокуратура хочет запретить сахалинскому рыбопромышленнику занимать руководящие должности в любых учреждениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, на срок до трех лет. Слухи о предполагаемой смерти Олега Кана появились весной прошлого года. Якобы обвиняемый умер в Лондоне. Сторона обвинения полагает, что находящийся в розыске предприниматель таким образом пытается уйти от правосудия, а его смерть инсценирована. Никаких официальных подтверждений гибели Кана не поступало.

