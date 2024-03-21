В Генпрокуратуре считают, что смерть «крабового короля» является инсценировкой

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации на заседании суда по рассмотрению дела в отношении дальневосточного «крабового короля» Олега Кана заявил, что информация о его смерти является инсценировкой.

Напомним, к 31 компании и 29 физлицам, в том числе известным предпринимателям Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге, Генпрокуратура подала иск на 358,7 миллиарда рублей. Как отмечает ведомство, долг ответчиков перед казной составляет несколько сотен миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке. Кан, который также проходит по делу об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году, числится скрывшимся от следствия, его объявили в розыск. По этому делу ему грозит 19 лет колонии строгого режима.

На предыдущем судебном заседании, которое прошло во вторник, 19 марта, представитель ответчиков, ссылаясь на сайт Федеральной нотариальной палаты России, заявил, что появилась информация о смерти Олега Кана 14 февраля 2023 года. Представитель Генпрокуратуры в свою очередь заявил, что ведомство «ставит ее под сомнение», подчеркнув, что в ЗАГСе России нет сведений о том, «что данный человек умер».

На заседании в четверг, 21 марта, представитель Генеральной прокуратуры отметил, что записей в ЗАГСе о смерти коммерсанта нет, уточнив, что соответствующие справки были получены из органов записи актов гражданского состояния Сахалинской области и Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.