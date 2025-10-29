Обвинение запросило более 20 лет колонии для «Крабового короля»

Обвинение запросило 24 года тюрьмы и штраф в пять миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану, известному под прозвищем «Крабовый король». Находящегося в международном розыске бизнесмена обвиняют в контрабанде живого краба на сумму, превышающую 2,6 млрд рублей. Сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению второго дела в отношении Кана. По нему предприниматель проходит как организатор преступной группы.

«Определить Кану О.К. окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей», - цитирует РИА Новости представителя обвинения.

Кроме того, представители прокуратуры требуют запретить Кану занимать руководящие должности в любых учреждениях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, на срок до трех лет. По версии следствия, Кан с подельниками занимался контрабандой в 2014-2019 годах. Живого краба поставляли на рынки Японии, КНР и Южной Кореи. Преступная схема была простой: при вывозе деликатес декларировался по одной цене, а выгружался уже по другой.

В конце марта 2024 года появилась информация о смерти Кана в Великобритании. Обвинение полагает, что предполагаемая гибель подсудимого является инсценировкой, а все данные о его смерти не соответствуют действительности. В ЗАГСе России сведений о смерти Кана также нет.