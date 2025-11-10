Крупный политический скандал разгорается в Японии после слов министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио называет Курильские острова) Хитоси Кикавады. Во время поездки в префектуру Хоккайдо он посетил мыс Носаппу, откуда видны Курильские острова.

«Наверное, это самое близкое место к иностранному государству», - цитирует агентство Kyodo слова Кикавады.

Многие в Японии истолковали эту фразу как фактическое признание российского суверенитета над островами Курильской гряды. В тот же день генсек кабмина сделал министру выговор, назвав его слова «неуместными и двусмысленными». Кикавада поспешил извиниться и пообещал впредь проявлять осторожность в своих высказываниях.

Напомним, отношения официальных Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием к его заключению является территориальный вопрос. Япония претендует на острова Кунашир, Шитокан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны, суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Ранее японские власти в очередной раз выразили решимость заключить с Москвой мирное соглашение, оставив открытым вопрос принадлежности Курил. Об этом говорится в докладе МИД «Синяя книга». На Смоленской площади упоминания Японией Курил сочли ничтожными, поскольку они являются неотъемлемой частью России и от этой реальности не уйти. После начала спецоперации Япония присоединилась к антироссийским санкциям и Москва свернула все переговоры, прекратила безвизовые поездки японцев на острова и вышла из договоров о совместной хозяйственной деятельности на островах.