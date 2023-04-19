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В МИД РФ заявили, что упоминания Курил в японской «Синей книге дипломатии» ничтожны

Сергей Лебедев
08:37 19.04.2023
Острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации.
В МИД РФ заявили, что упоминания Курил в японской «Синей книге дипломатии» ничтожны
© Фото: Aleksander Lyskin, Russian Look, GlobalLookPress
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Южные Курилы являются неотъемлемой частью России и это реальность, от которой не уйти. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя формулировку о «незаконной оккупации» островов в «Синей книге по дипломатии» Японии. В ведомстве добавили, что такие пассажи считают ничтожными.

«Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны», - цитирует РИА Новости заявление МИД.

Напомним, недавно в ежегодном докладе японского МИД, который был опубликован в начале апреля, указывается, что южную часть Курильских островов считают «исконными японскими территориями, которые находятся под незаконной оккупацией России».

В документе отмечается, что вопрос принадлежности территорий является самым сложным в отношений между двумя странами. В Кремле отметили, что позицию Токио о «незаконной оккупации» считают неприемлемой.

«Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Китай впервые за почти 60 лет изменил мнение по принадлежности Курил. В 1964 году Мао Цзэдун поддержал Японию по этому вопросу, но теперь Пекин занял нейтралитет.

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