AP: часть стран ЕС вынуждена сама платить сотрудникам американских баз

Сотрудники военных баз США в ряде европейских стран перестали получать зарплаты из-за шатдауна американского правительства. Местные власти взяли на себя их содержание в надежде на будущие компенсации от Вашингтона. Об этом сообщает Associated Press.

«В некоторых случаях правительства стран, в которых расположены базы США, покрыли расходы, ожидая, что Соединенные Штаты в конечном счете компенсируют это», - сообщает агентство.

В публикации отмечается, что в некоторых странах, таких, как Италия и Португалия, сотрудники американских баз продолжают службу без выплат. Однако, в ФРГ, Польше, Литве и Гренландии местные власти взяли на себя расходы на их содержание.

Ранее сообщалось, что демократы в американском сенате готовы поддержать законопроекты, которые помогут завершить шатдаун. Об этом сообщили в Axios со ссылкой на источники. По данным материала, ожидается, что минимум десять демократов поддержат законопроекты о расходах и краткосрочном финансировании до конца января. Уточняется, что это самые большое достижение в вопросе возобновления работы правительства за последний месяц.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркивал, что негативный эффект от шатдауна продолжает усиливаться. Он назвал экономику страны великолепной в первые два квартала президентского срока Дональда Трампа, но, по мнению Бессента, в оставшееся до конца 2025 года время, рост национальной экономики может замедлиться в два раза.