Глава Минфина рассказал, как шатдаун повлиял на экономику США

Американское правительство приостановило работу более месяца назад.
Константин Денисов 2025-11-09 19:38:52
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress

Негативный эффект от шатдауна в США продолжает усиливаться. Об этом сообщил министр финансов страны Скотт Бессент.

«Мы увидели влияние шатдауна на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже», - признался он в интервью телеканалу АВС.

Он назвал экономику страны великолепный в первые два квартала президентского срока Дональда Трампа. Что касается прогнозов, то, по мнению Бессента, в оставшееся до конца 2025 года время, рост национальной экономики может замедлиться в два раза.

Ранее глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил опасения, что в итоге США могут получить долгосрочный урон. По различным оценкам, текущая ситуация обходится ВВП страны в 15 млрд долларов в неделю.

