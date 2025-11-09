МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: в США готовы принять пакет законопроектов для завершения шатдауна

Минимум десять демократов поддержат законопроекты о финансировании.
Екатерина Пономарева 2025-11-09 23:59:47
© Фото: Li Rui, XinHua, Global Look Press

Демократы в сенате США готовы поддержать законопроекты, которые помогут завершить шатдаун. Об этом сообщили в Axios со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партии.

По данным материала, ожидается, что минимум десять демократов поддержат законопроекты о расходах и краткосрочном финансировании до конца января. Уточняется, что это самые большое достижение в вопросе возобновления работы правительства за последний месяц.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, как шатдаун повлиял на экономику США. По его словам, до конца 2025 года рост национальной экономики может замедлиться в два раза.

#сша #шатдаун #Законопроекты
