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В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Байдена и Зеленского

Разговор состоялся в том числе из-за сорвавшейся встречи двух политиков в Риме, американский президент отменил поездку на фоне сильнейших пожаров в Калифорнии.
Елизавета Кондрикова 2025-01-11 00:34:27
© Фото: IMAGO, Ron Adar Globallookpress

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Разговор состоялся в пятницу, 10 января.

Отмечается, что стороны созвонились, чтобы вновь обсудить дальнейшую поддержку Киеву со стороны Вашингтона, пишет Reuters.

Разговор состоялся на фоне отмены встречи политиков в Риме, куда Байден не смог поехать из-за сильнейших пожаров в Калифорнии, добавила Жан-Пьер. Она пообещала позже раскрыть детали беседы. Запись брифинга пресс-секретаря была опубликована на официальном сайте Белого дома.

Напомним, в пятницу также стало известно о том, что администрация Байдена не успела потратить на помощь Украине ранее выделенные $4 млрд. Средства передадут офису избранного президента США Дональда Трампа, который определит, на что они будут направлены.

#Украина #сша #Белый дом #Джо Байден #Владимир Зеленский #телефонный разговор
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