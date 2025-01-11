В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Разговор состоялся в пятницу, 10 января.

Отмечается, что стороны созвонились, чтобы вновь обсудить дальнейшую поддержку Киеву со стороны Вашингтона, пишет Reuters.

Разговор состоялся на фоне отмены встречи политиков в Риме, куда Байден не смог поехать из-за сильнейших пожаров в Калифорнии, добавила Жан-Пьер. Она пообещала позже раскрыть детали беседы. Запись брифинга пресс-секретаря была опубликована на официальном сайте Белого дома.

Напомним, в пятницу также стало известно о том, что администрация Байдена не успела потратить на помощь Украине ранее выделенные $4 млрд. Средства передадут офису избранного президента США Дональда Трампа, который определит, на что они будут направлены.