Байден не успел потратить $4 млрд на Киев из выделенной суммы

Нынешний американский лидер Джо Байден передаст администрации избранного президента США Дональду Трампу 4 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги не успели израсходовать, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов», — ответила она журналистам.

В Пентагоне отметили, что средства остаются доступными для поставок Киеву. Тем не менее, дальнейшую их судьбу будет определять команда Трампа.

Ранее Пентагон озвучил объем помощи Киеву за время правления Байдена. Сумма поставок превысила 66,5 миллиардов долларов.