В ХАМАС заявили о готовности вывести своих бойцов из районов Газы

Бойцы группировки планируют покинуть зону «желтой линии» разграничения.
Владимир Рубанов 2025-11-10 02:21:05
© Фото: Hadi Daoud Keystone Press Agency Global Look Press

ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести бойцов из районов Газы, котрые контролирует Израиль. Представитель движения Исмаил Радван сообщил об этом в интервью Al Jazeera.

По его словам, бойцы группировки планируют покинуть зону «желтой линии» разграничения. Израильская сторона уже вывела военнослужащих из этой зоны после достижения соглашения о прекращении огня.

Ранее представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан заявил, что укрывающиеся в тоннелях Рафаха бойцы группировки не сдадутся. 9 ноября бойцы группировки в этом городе отказались сдаваться израильским военным. Представители движения предложили вариант, при котором они могут сложить оружие в обмен на возможность пройти в другие районы Газы.

Израиль и движение ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня 10 октября. Израиль передал палестинских заключенных в обмен на освобождение живых израильских заложников. Группировка еще должна вернуть тела четырех погибших.

#Израиль #сектор Газа #палестина #ХАМАС #мирное соглашение #рафах #план трампа
