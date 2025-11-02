МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ХАМАС анонсировал передачу Израилю еще трех тел заложников

В заявлении движения говорится, что тела нашли днем в одном из тоннелей на юге сектора Газа.
Владимир Рубанов 2025-11-02 20:52:22
© Фото: STR Keystone Press Agency, Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило, что вернет тела еще трех израильских заложников. В рамках мирной сделки группировка планирует сделать это вечером 2 ноября через Международный комитет Красного Креста.

В заявлении движения говорится, что тела трех израильских пленных нашли днем в одном из тоннелей на юге сектора Газа. В то же время в октябре израильская экспертиза показала, что как минимум одно из переданных ранее тел принадлежат не заложникам, которых захватывали в ходе нападения 7 октября 2023 года, а скорее другому лицу.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки ХАМАС освободил 20 заложников, а также передал останки 17 погибших. Израиль выпустил 1 718 заключенных из Газы и 250 палестинцев, отбывавших пожизненное заключение.

Тела еще 11 заложников остаются в Газе и должны быть возвращены по условиям соглашения. Израильская сторона выражает недовольство и обвиняет ХАМАС в затягивании процесса. Группировка объясняет задержки необходимостью проведения масштабных раскопок под обломками.

