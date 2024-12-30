Еврокомиссия заявила, что ЕС готов к остановке поставок газа из РФ

В Евросоюзе заявили, что готовы к прекращению поставок газа из России через украинскую территорию, которое произойдет 1 января 2025 года. Официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что еврообъединение подготовилось к такой ситуации. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией. Евросоюз подготовился к ней», - утверждает собеседница агентства.

При этом опасения некоторых членов ЕС, например, Словакии, не влияют на общую готовность к такому развитию ситуации.

Еврокомиссия и страны-члены ЕС, продолжила Итконен, на протяжении более одного года прорабатывали сценарий на случай прекращения через Украину поставок российского газа. Кроме того, европейцы искали альтернативные поставки топлива для затронутых государств-членов.

Несколькими днями ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал руководство стран ЕС обратить внимание на решение киевских властей о намерении прекратить транзит газ с 1 января. Он отметил, что поддержка Украины должна быть рациональной, а не саморазрушительной.

Ежегодные убытки Словакии от прекращения поставок газа оцениваются в 500 миллионов евро. В ответ словацкие власти готовятся остановить поставки электроэнергии киевскому режиму.